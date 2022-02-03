KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
03.02.2022 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999099
BIST
17:341.969
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -33,05
|Açılış
|: 1.996
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.014
En Düşük
1.969
17:3413,5340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0601
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6269
En Düşük
13,4311
17:3415,4503
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,2093
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3200
|
15,4681
En Düşük
15,2003
17:34784,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,63
|Açılış
|: 784,35
|
|Önceki Kapanış
|: 782,73
|
791,07
En Düşük
780,61
BIST En Aktif Hisseler17:34
|PARSN
|39,38
|135.842.622
|% 10,00
|
|PKENT
|369,20
|33.282.859
|% 9,98
|
|OZGYO
|2,26
|85.468.813
|% 9,71
|
|SERVE
|17,24
|681.340
|% 9,53
|
|GEREL
|4,91
|50.920.469
|% 8,39
|
|ORCAY
|57,25
|29.397.029
|% -9,98
|
|SANEL
|13,19
|7.403.244
|% -9,97
|
|EUKYO
|4,56
|6.272.599
|% -9,34
|
|HURGZ
|2,04
|34.383.940
|% -8,52
|
|DOBUR
|71,10
|1.328.376
|% -7,72
|
|THYAO
|27,58
|2.492.166.737
|% -0,79
|
|YKBNK
|4,16
|1.730.141.297
|% -3,93
|
|GARAN
|11,99
|1.678.438.702
|% -2,44
|
|KRDMD
|11,45
|1.149.385.605
|% -2,14
|
|AKBNK
|7,90
|857.058.257
|% -2,71
|
|YKBNK
|4,16
|1.730.141.297
|% -3,93
|
|TSKB
|1,57
|291.534.986
|% -2,48
|
|GARAN
|11,99
|1.678.438.702
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,43
|304.488.941
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,90
|857.058.257
|% -2,71
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5246
|13,5340
|% 0,45
|
|Euro
|15,4384
|15,4503
|% 1,37
|
|Sterlin
|18,3546
|18,4466
|% 0,67
|
|Frank
|14,6701
|14,7585
|% 0,47
|
|Riyal
|3,5985
|3,6166
|% 0,50
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-4,70
|
|Altın Gr.
|786
|786
|2,92
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|0,00
|
|Tam
|5.196
|5.328
|-1,42
|
|Yarım
|2.512
|2.577
|-0,69
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|9,76
|9,77
|-0,05
|
|B. Petrol
|88,90
|88,90
|-0,57
|