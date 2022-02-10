KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
10.02.2022 07:05
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000778
BIST
15:112.047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,43
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.055
En Düşük
2.037
15:1113,5297
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0114
|Açılış
|: 13,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,5799
En Düşük
13,5153
15:1115,4939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0125
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,5383
En Düşük
15,4470
15:11796,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,28
|Açılış
|: 796,84
|
|Önceki Kapanış
|: 798,12
|
800,96
En Düşük
796,49
BIST En Aktif Hisseler15:11
|PKENT
|594,40
|6.130.642
|% 9,99
|
|DESA
|11,79
|5.653.128
|% 9,98
|
|KLKIM
|18,18
|20.638.354
|% 9,98
|
|ETYAT
|4,30
|7.335.662
|% 9,97
|
|OYLUM
|4,42
|4.374.232
|% 9,95
|
|ORCAY
|33,84
|311.000.425
|% -10,00
|
|SANEL
|10,98
|3.336.306
|% -10,00
|
|SONME
|44,96
|5.942.909
|% -9,17
|
|KERVN
|0,71
|687.959
|% -8,97
|
|DZGYO
|2,76
|13.086.727
|% -6,12
|
|THYAO
|29,82
|2.506.867.356
|% -0,07
|
|KRDMD
|12,10
|1.249.683.872
|% 0,17
|
|EREGL
|29,78
|1.149.786.948
|% 0,61
|
|SISE
|14,08
|1.056.457.113
|% -1,26
|
|YKBNK
|4,13
|756.949.529
|% 0,49
|
|YKBNK
|4,13
|756.949.529
|% 0,49
|
|KRDMD
|12,10
|1.249.683.872
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,34
|224.230.763
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,98
|166.137.702
|% 7,03
|
|THYAO
|29,82
|2.506.867.356
|% -0,07
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5257
|13,5297
|% -0,08
|
|Euro
|15,4834
|15,4939
|% 0,08
|
|Sterlin
|18,3000
|18,3918
|% 0,14
|
|Frank
|14,5660
|14,6538
|% -0,18
|
|Riyal
|3,5940
|3,6120
|% -0,12
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-0,69
|
|Altın Gr.
|797
|797
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|5.299
|5.379
|-5,00
|
|Tam
|5.275
|5.406
|-6,43
|
|Yarım
|2.549
|2.615
|-3,11
|
|Çeyrek
|1.279
|1.308
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,15
|10,17
|0,02
|
|B. Petrol
|92,06
|92,06
|0,51
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
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15:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, ISCTR, TCELL
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15:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 19 artarak (% 0.23 ) 1, 840
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15:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETYAT, DESA, PKENT, KLKIM, OYLUM, SELGD
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15:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ORCAY, SANEL, KERVN
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15:26
PKART, LIDFA, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında