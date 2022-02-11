KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
11.02.2022 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000997
BIST
12:342.020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -18,66
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.038
En Düşük
2.018
12:3413,4977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0174
|Açılış
|: 13,5180
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
|
13,5686
En Düşük
13,4636
12:3415,3802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0844
|Açılış
|: 15,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4711
En Düşük
15,3628
12:34793,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 793,89
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
796,25
En Düşük
790,39
BIST En Aktif Hisseler12:34
|PKENT
|653,80
|12.178.783
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,86
|9.734.285
|% 9,95
|
|SANEL
|12,00
|1.737.660
|% 7,53
|
|DZGYO
|2,99
|7.870.541
|% 6,79
|
|INTEM
|108,00
|14.029.244
|% 6,09
|
|ORCAY
|30,46
|140.312.689
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,37
|163.397.304
|% -9,96
|
|KAPLM
|60,20
|1.554.906
|% -8,79
|
|MANAS
|23,08
|3.767.081
|% -5,87
|
|AVOD
|3,98
|14.042.055
|% -5,69
|
|THYAO
|30,02
|2.311.821.672
|% 0,74
|
|EREGL
|28,96
|787.619.562
|% -1,70
|
|KRDMD
|11,81
|615.766.697
|% -0,08
|
|TUPRS
|191,70
|515.117.505
|% 0,89
|
|SISE
|13,71
|478.068.892
|% -1,51
|
|THYAO
|30,02
|2.311.821.672
|% 0,74
|
|YKBNK
|4,06
|306.511.267
|% -0,98
|
|KRDMD
|11,81
|615.766.697
|% -0,08
|
|MOBTL
|1,82
|89.226.916
|% 3,41
|
|EKGYO
|2,31
|93.471.191
|% -0,86
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4883
|13,4977
|% -0,13
|
|Euro
|15,3687
|15,3802
|% -0,55
|
|Sterlin
|18,2747
|18,3663
|% 0,06
|
|Frank
|14,5125
|14,5999
|% -0,05
|
|Riyal
|3,5932
|3,6113
|% 0,07
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-0,32
|
|Altın Gr.
|794
|794
|0,32
|
|Cumhuriyet
|5.282
|5.362
|-7,00
|
|Tam
|5.257
|5.388
|-9,03
|
|Yarım
|2.541
|2.606
|-4,37
|
|Çeyrek
|1.274
|1.303
|-2,18
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,02
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,01
|10,02
|-0,07
|
|B. Petrol
|91,75
|91,75
|0,34
|