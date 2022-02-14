KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
14.02.2022 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001408
BIST
18:052.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.051
|
0
En Düşük
0
18:0513,5197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0167
|Açılış
|: 13,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4850
|
13,5405
En Düşük
13,4772
18:0515,3452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0111
|Açılış
|: 15,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3600
|
15,3947
En Düşük
15,3179
18:05805,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -2,75
|Açılış
|: 805,41
|
|Önceki Kapanış
|: 808,16
|
810,03
En Düşük
803,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|4,57
|5.649.176
|% 27,65
|
|TRGYO
|5,87
|156.885.180
|% 0,00
|
|NIBAS
|10,81
|10.848.123
|% 0,00
|
|ORGE
|7,05
|8.046.295
|% 0,00
|
|TKNSA
|7,10
|55.613.390
|% 0,00
|
|OZKGY
|7,38
|36.262.520
|% 0,00
|
|TKNSA
|7,10
|55.613.390
|% 0,00
|
|TRGYO
|5,87
|156.885.180
|% 0,00
|
|TTKOM
|10,01
|287.691.027
|% 0,00
|
|OZKGY
|7,38
|36.262.520
|% 0,00
|
|THYAO
|29,62
|7.945.337.803
|% 0,00
|
|EREGL
|29,08
|2.182.575.999
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,99
|2.171.495.497
|% 0,00
|
|TUPRS
|197,70
|1.569.905.816
|% 0,00
|
|SISE
|13,87
|1.508.972.109
|% 0,00
|
|THYAO
|29,62
|7.945.337.803
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,10
|1.049.007.048
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,32
|530.554.435
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,99
|2.171.495.497
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,93
|250.255.722
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5043
|13,5169
|% 0,10
|
|Euro
|15,3163
|15,3388
|% 0,03
|
|Sterlin
|18,2482
|18,3397
|% 0,02
|
|Frank
|14,5494
|14,6370
|% 0,05
|
|Riyal
|3,5926
|3,6106
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-9,53
|
|Altın Gr.
|806
|807
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|5.352
|5.433
|82,00
|
|Tam
|5.327
|5.460
|62,41
|
|Yarım
|2.575
|2.641
|30,18
|
|Çeyrek
|1.291
|1.320
|15,10
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,27
|10,28
|0,03
|
|B. Petrol
|95,37
|95,37
|0,93
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59VERUS
Yüzde 4.35 oranında artışla 52.75 lira fiyatla işlem gören hissede 693, 346 adet işlem
-
17:58POLTK
Yüzde 4.32 oranında artışla 547.80 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 840 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 18 artarak (% 0.12 ) 1, 834
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, PKENT, GMTAS, OYLUM, OZGYO, MOBTL
-
17:57
INTEM, DAGHL, GMTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında