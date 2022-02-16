KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
16.02.2022 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001996
BIST
14:312.049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 11,20
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.041
14:3113,6303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0362
|Açılış
|: 13,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6479
En Düşük
13,5716
14:3115,5249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0757
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5438
En Düşük
15,4262
14:31813,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 2,97
|Açılış
|: 813,31
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
815,30
En Düşük
808,91
BIST En Aktif Hisseler14:31
|RALYH
|7,70
|15.645.099
|% 10,00
|
|UZERB
|50,60
|272.396
|% 10,00
|
|CEOEM
|18,44
|59.930.930
|% 9,96
|
|SILVR
|6,71
|28.415.142
|% 9,82
|
|AYDEM
|8,05
|232.774.672
|% 9,67
|
|SANEL
|9,05
|4.124.755
|% -9,95
|
|INTEM
|89,90
|20.419.306
|% -7,70
|
|POLTK
|538,50
|77.818.125
|% -7,03
|
|DOBUR
|70,30
|883.367
|% -6,20
|
|GEREL
|4,94
|63.418.461
|% -5,18
|
|THYAO
|29,88
|2.412.276.971
|% -0,27
|
|KRDMD
|12,01
|863.030.586
|% 0,76
|
|EREGL
|28,44
|668.357.584
|% -0,42
|
|SISE
|13,54
|534.488.996
|% 0,52
|
|FROTO
|264,40
|528.954.351
|% 4,22
|
|YKBNK
|4,05
|505.056.677
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,34
|259.716.642
|% 1,30
|
|DOHOL
|2,97
|243.752.614
|% 2,77
|
|THYAO
|29,88
|2.412.276.971
|% -0,27
|
|KRDMD
|12,01
|863.030.586
|% 0,76
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6262
|13,6303
|% 0,27
|
|Euro
|15,5170
|15,5249
|% 0,49
|
|Sterlin
|18,4537
|18,5462
|% 0,55
|
|Frank
|14,6870
|14,7755
|% 0,36
|
|Riyal
|3,6244
|3,6425
|% 0,31
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|1,88
|
|Altın Gr.
|813
|813
|3,00
|
|Cumhuriyet
|5.407
|5.488
|-4,00
|
|Tam
|5.381
|5.516
|-4,86
|
|Yarım
|2.601
|2.668
|-2,35
|
|Çeyrek
|1.305
|1.334
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,28
|10,30
|0,06
|
|B. Petrol
|94,06
|94,06
|0,79
|