KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
21.02.2022 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003038
BIST
15:432.030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,63
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.021
15:4313,6385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0093
|Açılış
|: 13,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
15:4315,4754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0102
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
15:43830,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,80
|Açılış
|: 830,67
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler15:43
|DERHL
|5,72
|25.912.341
|% 10,00
|
|LKMNH
|14,63
|37.777.366
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|309.573.284
|% 9,99
|
|MERIT
|37,14
|38.142.133
|% 9,95
|
|AVHOL
|6,21
|14.094.602
|% 8,19
|
|BASCM
|3,08
|50.727
|% -35,83
|
|CEOEM
|15,31
|17.634.775
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|1.093.435
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.356.159
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|3.339.103
|% -9,93
|
|THYAO
|29,34
|3.390.600.721
|% -0,20
|
|KRDMD
|11,69
|934.437.174
|% -0,43
|
|YKBNK
|4,04
|816.274.743
|% 0,25
|
|GARAN
|11,81
|719.406.682
|% -0,25
|
|EREGL
|28,44
|714.180.958
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,04
|816.274.743
|% 0,25
|
|ODAS
|1,35
|160.077.641
|% -0,74
|
|THYAO
|29,34
|3.390.600.721
|% -0,20
|
|KARSN
|3,85
|360.443.851
|% 6,06
|
|KRDMD
|11,69
|934.437.174
|% -0,43
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6341
|13,6385
|% -0,07
|
|Euro
|15,4633
|15,4754
|% 0,07
|
|Sterlin
|18,5179
|18,6107
|% 0,09
|
|Frank
|14,8121
|14,9014
|% 0,40
|
|Riyal
|3,6246
|3,6427
|% -0,05
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-0,74
|
|Altın Gr.
|830
|830
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|5.527
|5.611
|-12,00
|
|Tam
|5.497
|5.634
|-17,81
|
|Yarım
|2.657
|2.725
|-8,62
|
|Çeyrek
|1.333
|1.363
|-4,31
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,77
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,42
|-0,08
|
|B. Petrol
|91,50
|91,50
|0,11
|
Seans Raporu
15:43
daha fazla
-
15:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 29 kaybederek (% -0.06 ) 2, 257
-
15:58XU100
Endeks 2, 031 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 18, 044.00 milyon TL de
-
15:58MRGYO
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 0.93 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 475, 548 adet işlem
-
15:57KLGYO
Yüzde -5.22 oranında düşüşle 1.09 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 624, 280 adet işlem
-
15:54AYDEM
Yüzde -3.06 oranında düşüşle 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 921, 518 adet işlem