KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
23.02.2022 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003641
BIST
18:052.017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
0
En Düşük
0
18:0513,7791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0234
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,7030
18:0515,6083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0353
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6598
En Düşük
15,5259
18:05840,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,16
|Açılış
|: 840,49
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
844,22
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|113,90
|69.396.339
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,63
|14.859.805
|% 0,00
|
|LKMNH
|15,08
|56.326.610
|% 0,00
|
|OSMEN
|23,96
|760.364
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,55
|7.106.825
|% 0,00
|
|KONTR
|113,90
|69.396.339
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,63
|14.859.805
|% 0,00
|
|LKMNH
|15,08
|56.326.610
|% 0,00
|
|OSMEN
|23,96
|760.364
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,55
|7.106.825
|% 0,00
|
|THYAO
|28,88
|4.034.544.508
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,56
|1.788.809.171
|% 0,00
|
|KARSN
|4,14
|1.518.869.633
|% 0,00
|
|EREGL
|28,40
|1.322.959.277
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,99
|1.293.475.807
|% 0,00
|
|KARSN
|4,14
|1.518.869.633
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,99
|1.293.475.807
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,23
|402.412.866
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,56
|1.788.809.171
|% 0,00
|
|THYAO
|28,88
|4.034.544.508
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7764
|13,7840
|% -0,13
|
|Euro
|15,6016
|15,6188
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,6838
|18,7775
|% -0,06
|
|Frank
|14,9094
|14,9993
|% -0,04
|
|Riyal
|3,6624
|3,6808
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-3,86
|
|Altın Gr.
|840
|840
|-3,46
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,07
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|-0,06
|
|B. Petrol
|93,74
|93,74
|-0,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 63 kaybederek (% -1.09 ) 2, 244
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, YKBNK, EKGYO
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TETMT, HUNER
-
17:59XU100
Endeks 2, 014 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 25, 967.00 milyon TL de
-
17:59OZGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 474, 608 adet işlem