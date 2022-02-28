KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
28.02.2022 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004953
BIST
11:231.945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -7,31
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
11:2313,8176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0221
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7779
11:2315,5344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0960
|Açılış
|: 15,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
11:23846,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 7,36
|Açılış
|: 846,08
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,94
BIST En Aktif Hisseler11:20
|EDATA
|22,10
|9.282.470
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|RALYH
|7,96
|12.145.717
|% 9,34
|
|ADESE
|0,71
|52.301.053
|% 9,23
|
|ALGYO
|32,14
|43.362.327
|% 9,10
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|BRMEN
|2,00
|10.000
|% -7,83
|
|THYAO
|26,80
|1.433.306.402
|% -1,83
|
|EREGL
|31,46
|841.226.034
|% 0,96
|
|KRDMD
|11,52
|556.650.903
|% 1,77
|
|ASELS
|21,38
|406.260.966
|% 4,09
|
|SASA
|47,04
|319.615.274
|% 1,60
|
|ADESE
|0,71
|52.301.053
|% 9,23
|
|EKGYO
|1,99
|133.627.936
|% -2,45
|
|YKBNK
|3,62
|224.441.226
|% -1,36
|
|THYAO
|26,80
|1.433.306.402
|% -1,83
|
|KRDMD
|11,52
|556.650.903
|% 1,77
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7849
|13,8111
|% 0,11
|
|Euro
|15,4096
|15,5208
|% -0,70
|
|Sterlin
|18,4837
|18,5764
|% 0,20
|
|Frank
|14,9277
|15,0176
|% 0,54
|
|Riyal
|3,6887
|3,7072
|% 0,60
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|7,35
|
|Altın Gr.
|846
|846
|7,62
|
|Cumhuriyet
|5.617
|5.702
|-2,00
|
|Tam
|5.590
|5.732
|-474,37
|
|Yarım
|2.702
|2.773
|-229,47
|
|Çeyrek
|1.355
|1.386
|-114,73
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,04
|
|B. Petrol
|98,39
|98,39
|4,27
|