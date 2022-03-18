KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
18.03.2022 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011237
BIST
18:052.134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
0
En Düşük
0
18:0514,7940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0922
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7944
En Düşük
14,6600
18:0516,4147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0892
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,4202
En Düşük
16,2818
18:05918,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,54
|Açılış
|: 918,73
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SKTAS
|2,75
|8.791.564
|% 0,00
|
|USAK
|1,44
|10.750.088
|% 0,00
|
|VAKKO
|11,39
|19.155.548
|% 0,00
|
|VESTL
|25,08
|210.551.814
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,07
|1.115.319
|% 0,00
|
|SKTAS
|2,75
|8.791.564
|% 0,00
|
|USAK
|1,44
|10.750.088
|% 0,00
|
|VAKKO
|11,39
|19.155.548
|% 0,00
|
|VESTL
|25,08
|210.551.814
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,07
|1.115.319
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,99
|3.497.859.446
|% 0,00
|
|EREGL
|35,76
|3.194.708.472
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|3.024.385.794
|% 0,00
|
|THYAO
|27,86
|2.575.854.338
|% 0,00
|
|FROTO
|303,20
|1.824.467.013
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,46
|993.530.952
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|3.024.385.794
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,89
|926.581.887
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,99
|3.497.859.446
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,25
|379.472.795
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7765
|14,7940
|% 0,63
|
|Euro
|16,3830
|16,4147
|% 0,55
|
|Sterlin
|19,3965
|19,4938
|% 0,75
|
|Frank
|15,7205
|15,8152
|% 0,72
|
|Riyal
|3,9280
|3,9477
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-8,11
|
|Altın Gr.
|919
|919
|1,80
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,31
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|0,02
|
|B. Petrol
|109
|109
|2,75
|