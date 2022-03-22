KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
22.03.2022 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011879
BIST
18:052.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.176
En Düşük
2.152
18:0514,8370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0104
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8424
En Düşük
14,8008
18:0516,3166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0221
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,3666
En Düşük
16,2878
18:05923,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,47
|Açılış
|: 923,42
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
919,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OLMK
|7,70
|1.876.736
|% 10,00
|
|PENTA
|419,20
|36.621.298
|% 10,00
|
|MAALT
|261,80
|37.026.422
|% 10,00
|
|GZNMI
|31,70
|60.621.972
|% 9,99
|
|AYEN
|13,21
|74.392.735
|% 9,99
|
|PKENT
|318,60
|163.130.866
|% -10,00
|
|ATAGY
|4,09
|7.021.971
|% -5,76
|
|SILVR
|7,15
|19.618.826
|% -5,55
|
|SERVE
|15,04
|1.061.086
|% -5,29
|
|AVGYO
|2,73
|30.912.802
|% -5,21
|
|THYAO
|27,92
|2.140.588.997
|% 0,72
|
|KRDMD
|15,06
|2.078.841.007
|% 2,10
|
|EREGL
|36,28
|1.943.887.950
|% 0,33
|
|GARAN
|11,83
|1.651.614.714
|% 0,00
|
|SISE
|14,10
|1.453.725.441
|% 3,22
|
|EKGYO
|2,34
|533.401.440
|% 4,46
|
|YKBNK
|4,00
|889.430.595
|% 2,30
|
|DOHOL
|3,59
|548.779.184
|% 2,28
|
|GARAN
|11,83
|1.651.614.714
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,06
|2.078.841.007
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8297
|14,8355
|% 0,06
|
|Euro
|16,2947
|16,3233
|% -0,09
|
|Sterlin
|19,4498
|19,5474
|% -0,09
|
|Frank
|15,7949
|15,8901
|% -0,13
|
|Riyal
|3,9422
|3,9620
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-0,97
|
|Altın Gr.
|923
|923
|0,38
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,31
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,09
|0,07
|
|B. Petrol
|118
|118
|2,53
|