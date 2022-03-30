KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
30.03.2022 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013895
BIST
12:392.231
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 24,58
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
12:3914,6748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1021
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6748
En Düşük
14,5332
12:3916,3593
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1740
|Açılış
|: 16,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3753
En Düşük
16,1459
12:39904,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,60
|Açılış
|: 904,96
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
908,77
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler12:39
|ULUSE
|103,00
|10.729.970
|% 9,98
|
|ISFIN
|3,41
|266.880.176
|% 9,29
|
|PRZMA
|3,92
|3.016.561
|% 8,59
|
|ADESE
|0,78
|59.377.744
|% 8,33
|
|DESA
|14,40
|19.546.716
|% 7,95
|
|CEOEM
|14,34
|94.394.040
|% -9,98
|
|SODSN
|24,24
|48.480
|% -7,62
|
|PKENT
|218,00
|19.993.674
|% -7,19
|
|KAREL
|12,97
|72.960.604
|% -6,96
|
|DZGYO
|2,73
|24.819.974
|% -5,86
|
|THYAO
|31,52
|2.059.399.446
|% -0,38
|
|GARAN
|12,18
|1.263.181.353
|% 0,58
|
|ASELS
|24,58
|1.201.484.414
|% 2,76
|
|SISE
|15,31
|876.808.980
|% 1,39
|
|PETKM
|9,12
|667.857.891
|% 0,55
|
|YKBNK
|4,08
|662.930.580
|% 2,00
|
|CEMAS
|1,17
|161.426.182
|% 3,54
|
|ODAS
|1,66
|212.891.049
|% 1,22
|
|TSKB
|1,47
|164.852.482
|% 2,80
|
|GARAN
|12,18
|1.263.181.353
|% 0,58
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6624
|14,6748
|% 0,70
|
|Euro
|16,3478
|16,3593
|% 1,08
|
|Sterlin
|19,2397
|19,3362
|% 1,14
|
|Frank
|15,7772
|15,8722
|% 1,20
|
|Riyal
|3,8984
|3,9180
|% 0,69
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|-1,01
|
|Altın Gr.
|905
|905
|5,35
|
|Cumhuriyet
|6.002
|6.093
|49,00
|
|Tam
|5.970
|6.119
|45,49
|
|Yarım
|2.886
|2.960
|22,01
|
|Çeyrek
|1.447
|1.480
|11,01
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,80
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,08
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,67
|