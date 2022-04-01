KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
01.04.2022 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014840
BIST
18:052.233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
0
En Düşük
0
18:0514,6819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0103
|Açılış
|: 14,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6894
En Düşük
14,6377
18:0516,2432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0068
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,2783
En Düşük
16,2218
18:05913,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,47
|Açılış
|: 913,26
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAHOL
|17,55
|389.313.147
|% 4,46
|
|YONGA
|23,24
|220.791
|% 1,11
|
|PAGYO
|9,59
|1.337.358
|% 0,00
|
|SEKUR
|16,58
|4.267.085
|% 0,00
|
|KRGYO
|5,60
|2.806.265
|% 0,00
|
|PAGYO
|9,59
|1.337.358
|% 0,00
|
|SEKUR
|16,58
|4.267.085
|% 0,00
|
|KRGYO
|5,60
|2.806.265
|% 0,00
|
|TLMAN
|30,20
|6.312.453
|% 0,00
|
|MSGYO
|3,99
|3.009.894
|% 0,00
|
|THYAO
|32,26
|4.696.844.433
|% 0,00
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 0,00
|
|SISE
|15,21
|1.407.215.416
|% 0,00
|
|TUPRS
|214,40
|1.352.643.915
|% 0,00
|
|ODAS
|1,69
|478.478.041
|% 0,00
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,08
|911.197.161
|% 0,00
|
|KARSN
|5,50
|1.150.925.811
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6793
|14,6850
|% 0,09
|
|Euro
|16,2260
|16,2425
|% -0,05
|
|Sterlin
|19,2156
|19,3120
|% -0,03
|
|Frank
|15,8384
|15,9338
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9007
|3,9203
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-1,94
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EUHOL
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 730, 189 adet işlem
-
17:58MZHLD
Yüzde 6.85 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 225 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 56 artarak (% 0.08 ) 2, 008
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, ULUSE, YKSLN, PENTA, TURGG, KUYAS, MAALT
-
17:57
LIDFA, TTKOM, KUYAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında