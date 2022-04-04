KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
04.04.2022 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015290
BIST
18:052.252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.255
En Düşük
2.230
18:0514,6846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 14,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6977
En Düşük
14,6695
18:0516,2452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0273
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2452
En Düşük
16,2027
18:05905,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,50
|Açılış
|: 905,64
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
910,14
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|44,34
|37.497.991
|% 9,97
|
|ULUSE
|124,60
|4.428.907
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.755.206
|% 9,91
|
|GRNYO
|2,34
|3.600.279
|% 9,86
|
|KARSN
|5,97
|1.520.434.319
|% 8,55
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|340,00
|94.474.718
|% -9,28
|
|ETILR
|8,85
|5.384.765
|% -6,25
|
|KLNMA
|14,51
|756.507
|% -6,08
|
|AKFGY
|3,13
|30.655.057
|% -5,72
|
|GARAN
|12,45
|5.870.701.912
|% 2,05
|
|THYAO
|32,78
|3.287.507.191
|% 1,61
|
|PETKM
|9,40
|2.591.816.619
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,60
|2.457.323.840
|% 1,96
|
|TUPRS
|227,40
|2.186.565.111
|% 6,06
|
|GARAN
|12,45
|5.870.701.912
|% 2,05
|
|AKBNK
|7,31
|2.177.623.713
|% 0,69
|
|YKBNK
|4,11
|1.170.330.998
|% 0,74
|
|PETKM
|9,40
|2.591.816.619
|% 4,10
|
|KARSN
|5,97
|1.520.434.319
|% 8,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6806
|14,6912
|% 0,05
|
|Euro
|16,2220
|16,2422
|% 0,15
|
|Sterlin
|19,2021
|19,2984
|% 0,02
|
|Frank
|15,7880
|15,8831
|% -0,10
|
|Riyal
|3,9015
|3,9210
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-6,05
|
|Altın Gr.
|905
|905
|-3,92
|
|Cumhuriyet
|6.022
|6.113
|-15,00
|
|Tam
|5.995
|6.144
|-42,27
|
|Yarım
|2.898
|2.972
|-20,45
|
|Çeyrek
|1.453
|1.486
|-10,22
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,65
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|-0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,22
|