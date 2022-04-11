KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
11.04.2022 07:07
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019017
BIST
10:382.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 21,86
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.420
En Düşük
2.401
10:3814,7416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0018
|Açılış
|: 14,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7400
|
14,7582
En Düşük
14,7230
10:3816,0891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0432
|Açılış
|: 16,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9900
|
16,1352
En Düşük
16,0322
10:38922,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,42
|Açılış
|: 922,02
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
924,33
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler10:36
|SANKO
|11,39
|9.607.075
|% 9,94
|
|IHAAS
|15,16
|10.985.354
|% 9,93
|
|KONKA
|17,88
|68.442.710
|% 8,83
|
|LINK
|36,56
|12.237.518
|% 7,40
|
|MZHLD
|36,56
|3.477.801
|% 7,15
|
|MARTI
|1,88
|38.228.784
|% -7,39
|
|ULUSE
|148,00
|6.406.396
|% -5,91
|
|KRSTL
|7,28
|17.744.663
|% -3,83
|
|CEOEM
|11,45
|8.039.394
|% -3,78
|
|SUMAS
|79,00
|85.320
|% -2,83
|
|GARAN
|13,61
|1.227.728.042
|% 2,33
|
|YKBNK
|4,85
|758.311.798
|% 3,85
|
|THYAO
|35,46
|699.837.294
|% 0,40
|
|ASELS
|27,90
|623.588.270
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,70
|511.371.744
|% 2,35
|
|YKBNK
|4,85
|758.311.798
|% 3,85
|
|DOHOL
|3,83
|399.697.911
|% 6,98
|
|ODAS
|2,24
|227.082.726
|% 0,00
|
|GARAN
|13,61
|1.227.728.042
|% 2,33
|
|TSKB
|1,65
|146.111.215
|% 3,77
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7382
|14,7441
|% 0,00
|
|Euro
|16,0749
|16,0874
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,1196
|19,2155
|% -0,21
|
|Frank
|15,6988
|15,7934
|% -0,11
|
|Riyal
|3,9164
|3,9361
|% -0,07
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|-1,12
|
|Altın Gr.
|922
|922
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|24,00
|
|Tam
|6.086
|6.237
|43,82
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|21,19
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|10,60
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|0,00
|
|B. Petrol
|100
|100
|-2,49
|