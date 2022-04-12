KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
12.04.2022 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019374
BIST
13:122.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -10,50
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
13:1214,6881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0260
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6896
En Düşük
14,6447
13:1215,9762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0109
|Açılış
|: 15,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
13:12923,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,07
|Açılış
|: 923,22
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler13:10
|CLEBI
|257,60
|78.745.880
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.439.462
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,24
|295.218.180
|% 8,52
|
|KERVN
|0,65
|2.168.880
|% 8,33
|
|ESCOM
|8,35
|37.142.897
|% 7,33
|
|OYLUM
|2,33
|2.226.018
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|13.896.920
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|25.090.017
|% -9,96
|
|ASUZU
|90,55
|22.900.721
|% -9,45
|
|CASA
|125,00
|645.271
|% -9,42
|
|THYAO
|36,64
|2.742.337.918
|% 1,33
|
|GARAN
|13,62
|1.732.309.990
|% -1,87
|
|SISE
|17,26
|1.605.767.353
|% 1,17
|
|KRDMD
|16,21
|1.307.288.465
|% 0,12
|
|YKBNK
|4,95
|1.226.021.620
|% -1,39
|
|ODAS
|2,31
|773.830.336
|% 5,96
|
|EKGYO
|2,68
|791.701.900
|% -2,90
|
|DOHOL
|3,74
|1.038.239.373
|% -4,83
|
|YKBNK
|4,95
|1.226.021.620
|% -1,39
|
|TSKB
|1,67
|353.843.169
|% -4,02
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6823
|14,6837
|% 0,15
|
|Euro
|15,9606
|15,9725
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,0422
|19,1377
|% -0,02
|
|Frank
|15,6765
|15,7709
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9042
|3,9238
|% 0,15
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|1,46
|
|Altın Gr.
|921
|922
|0,50
|
|Cumhuriyet
|6.108
|6.201
|3,00
|
|Tam
|6.077
|6.228
|7,96
|
|Yarım
|2.937
|3.013
|3,85
|
|Çeyrek
|1.473
|1.506
|1,92
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|-0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,95
|