KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
14.04.2022 20:45
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020862
BIST
18:052.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 14,98
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
18:0514,6130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0188
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
18:0515,8737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0402
|Açılış
|: 15,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,7510
18:05927,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,18
|Açılış
|: 927,10
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
922,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|89,10
|68.899.928
|% 10,00
|
|IHAAS
|15,40
|14.203.462
|% 10,00
|
|ESCAR
|34,00
|95.536.222
|% 9,96
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 9,96
|
|MMCAS
|3,87
|2.028.921
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|9.566.201
|% -9,95
|
|ISKUR
|1.050.000,00
|2.100.494
|% -9,61
|
|KENT
|195,00
|2.457.808
|% -9,13
|
|GZNMI
|31,34
|15.847.950
|% -8,90
|
|YYAPI
|1,09
|34.474.558
|% -8,40
|
|THYAO
|37,36
|5.018.563.505
|% 1,03
|
|GARAN
|13,70
|3.256.889.182
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 9,96
|
|AKBNK
|9,24
|2.151.318.653
|% 2,78
|
|SISE
|17,35
|1.909.043.869
|% -0,06
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 9,96
|
|TSKB
|1,85
|848.865.560
|% 9,47
|
|ODAS
|2,31
|875.580.487
|% 1,32
|
|YKBNK
|5,14
|1.716.039.805
|% 2,19
|
|DOHOL
|3,85
|1.077.532.418
|% 0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6112
|14,6130
|% 0,13
|
|Euro
|15,8146
|15,8737
|% -0,25
|
|Sterlin
|19,0602
|19,1558
|% -0,13
|
|Frank
|15,4372
|15,5302
|% -0,72
|
|Riyal
|3,8855
|3,9050
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.975
|-3,46
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,64
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,03
|-0,06
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,35
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TSKB
Yüzde 8.88 oranında artışla 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 414, 128, 617 adet işlem
-
17:58PSGYO
Yüzde 4.19 oranında artışla 15.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 831, 080 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 471 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 41, 413.00 milyon TL de
-
17:57KATMR
Yüzde 5.15 oranında artışla 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 981, 895 adet işlem
-
17:56GOZDE
Yüzde 4.56 oranında artışla 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 535, 885 adet işlem