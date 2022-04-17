KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
17.04.2022 18:30
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021381
BIST
18:052.494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 18,96
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.497
En Düşük
2.472
18:0514,6258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0221
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6589
En Düşük
14,5755
18:0515,8838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0324
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8838
En Düşük
15,7806
18:05929,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,18
|Açılış
|: 928,50
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
930,33
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|214,50
|2.368.313
|% 10,00
|
|IHAAS
|16,94
|18.426.693
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|23.127.870
|% 9,97
|
|OYYAT
|54,10
|169.353.802
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|1.167.248
|% 9,96
|
|ERSU
|4,90
|63.295.345
|% -7,55
|
|OYLUM
|2,32
|8.805.993
|% -4,92
|
|PKART
|17,47
|14.277.882
|% -4,01
|
|ISSEN
|18,32
|30.630.175
|% -3,38
|
|AKENR
|1,72
|21.408.053
|% -3,37
|
|GARAN
|13,90
|2.590.037.105
|% 1,46
|
|THYAO
|37,74
|2.409.835.557
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,94
|1.702.502.215
|% -1,34
|
|YKBNK
|5,19
|1.377.685.992
|% 0,97
|
|HEKTS
|22,28
|1.327.061.479
|% -3,30
|
|EKGYO
|2,94
|1.702.502.215
|% -1,34
|
|TSKB
|1,88
|589.234.657
|% 1,62
|
|YKBNK
|5,19
|1.377.685.992
|% 0,97
|
|ODAS
|2,32
|605.393.512
|% 0,43
|
|GARAN
|13,90
|2.590.037.105
|% 1,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6241
|14,6258
|% 0,15
|
|Euro
|15,8055
|15,8838
|% 0,20
|
|Sterlin
|19,0554
|19,1510
|% 0,03
|
|Frank
|15,4565
|15,5496
|% 0,12
|
|Riyal
|3,8908
|3,9103
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.975
|1,09
|
|Altın Gr.
|928
|928
|1,39
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,08
|0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|