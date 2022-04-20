KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
20.04.2022 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022198
BIST
18:052.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
0
En Düşük
0
18:0514,6615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0114
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6708
En Düşük
14,6396
18:0515,8670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0510
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8760
En Düşük
15,8030
18:05914,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -3,93
|Açılış
|: 914,58
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
919,74
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNGYO
|7,76
|58.300.491
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,34
|2.178.429
|% 0,00
|
|ULUFA
|2,74
|6.014.193
|% 0,00
|
|PNSUT
|25,16
|12.157.767
|% 0,00
|
|RYSAS
|5,29
|18.772.414
|% 0,00
|
|SNGYO
|7,76
|58.300.491
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,34
|2.178.429
|% 0,00
|
|ULUFA
|2,74
|6.014.193
|% 0,00
|
|PNSUT
|25,16
|12.157.767
|% 0,00
|
|RYSAS
|5,29
|18.772.414
|% 0,00
|
|THYAO
|38,76
|4.804.028.160
|% 0,00
|
|GARAN
|14,18
|3.683.699.563
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,40
|2.893.114.644
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,22
|2.588.754.111
|% 0,00
|
|SISE
|17,97
|2.238.322.889
|% 0,00
|
|ODAS
|2,53
|1.458.501.509
|% 0,00
|
|TSKB
|2,00
|992.761.675
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,22
|2.588.754.111
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,90
|1.118.456.251
|% 0,00
|
|GARAN
|14,18
|3.683.699.563
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6585
|14,6620
|% 0,08
|
|Euro
|15,8471
|15,8579
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,0407
|19,1362
|% 0,29
|
|Frank
|15,3477
|15,4402
|% 0,17
|
|Riyal
|3,8963
|3,9158
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-8,36
|
|Altın Gr.
|915
|915
|-3,76
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|-0,09
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,20
|