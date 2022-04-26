KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
26.04.2022 07:05
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023669
BIST
10:312.507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 24,67
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.508
En Düşük
2.498
10:3114,7931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0254
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,8004
En Düşük
14,7663
10:3115,8079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0258
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,8780
En Düşük
15,7983
10:31902,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,92
|Açılış
|: 902,86
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,28
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler10:31
|ACSEL
|43,12
|24.992.588
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|1.782.875
|% 10,00
|
|UFUK
|23,60
|633.282
|% 9,97
|
|KLSYN
|2,34
|20.649.530
|% 9,86
|
|DAGI
|4,27
|41.408.052
|% 7,83
|
|EUHOL
|2,83
|1.973.795
|% -9,87
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|LIDFA
|6,05
|5.787.799
|% -4,72
|
|KGYO
|4,98
|9.925.229
|% -2,92
|
|ATLAS
|1,37
|907.812
|% -2,84
|
|THYAO
|40,64
|1.026.986.372
|% 2,63
|
|KRDMD
|15,53
|657.924.677
|% 3,12
|
|TUPRS
|254,60
|504.846.033
|% -1,85
|
|KONTR
|157,70
|392.900.810
|% 1,15
|
|SISE
|18,16
|388.396.761
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,78
|164.084.300
|% 0,72
|
|ODAS
|2,50
|117.558.826
|% 0,81
|
|YKBNK
|5,17
|226.343.764
|% 0,78
|
|KRDMD
|15,53
|657.924.677
|% 3,12
|
|THYAO
|40,64
|1.026.986.372
|% 2,63
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7834
|14,7931
|% 0,17
|
|Euro
|15,7986
|15,8079
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,7454
|18,8394
|% -0,16
|
|Frank
|15,3444
|15,4369
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9291
|3,9488
|% 0,02
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|0,96
|
|Altın Gr.
|905
|905
|2,87
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,03
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,58
|
Seans Raporu
10:31
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