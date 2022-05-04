KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
04.05.2022 18:16
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026474
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0078
|Açılış
|: 14,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8700
|
14,8474
En Düşük
14,7602
18:0515,5955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 15,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,6410
En Düşük
15,5497
18:05890,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,53
|Açılış
|: 890,54
|
|Önceki Kapanış
|: 890,01
|
893,42
En Düşük
884,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,94
|25.486.668
|% 0,00
|
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,94
|25.486.668
|% 0,00
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,00
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7647
|14,7978
|% 0,00
|
|Euro
|15,5560
|15,5963
|% 0,05
|
|Sterlin
|18,4360
|18,5284
|% -0,11
|
|Frank
|15,0104
|15,1008
|% -0,42
|
|Riyal
|3,9293
|3,9490
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|4,86
|
|Altın Gr.
|891
|891
|0,83
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|-0,05
|
|B. Petrol
|110
|110
|5,17
|