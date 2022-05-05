KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
05.05.2022 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026479
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0748
|Açılış
|: 14,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8700
|
14,8076
En Düşük
14,7014
18:0515,7279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0682
|Açılış
|: 15,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,7279
En Düşük
15,6227
18:05902,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 12,18
|Açılış
|: 902,77
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
903,94
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,94
|25.486.668
|% 0,00
|
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,94
|25.486.668
|% 0,00
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,00
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7793
|14,8076
|% 0,51
|
|Euro
|15,7031
|15,7279
|% 0,44
|
|Sterlin
|18,5029
|18,5957
|% -0,24
|
|Frank
|15,1273
|15,2184
|% 0,30
|
|Riyal
|3,9272
|3,9469
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|19,82
|
|Altın Gr.
|901
|901
|10,42
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,18
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,98
|0,09
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,74
|