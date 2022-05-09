KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
09.05.2022 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027601
BIST
18:052.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.471
En Düşük
2.433
18:0514,9745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0295
|Açılış
|: 15,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0000
|
14,9856
En Düşük
14,9241
18:0515,7473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0269
|Açılış
|: 15,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,8045
En Düşük
15,7132
18:05901,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -3,67
|Açılış
|: 901,54
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
897,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|20,48
|293.843.034
|% 9,99
|
|ALKA
|35,02
|63.017.799
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|17.975.836
|% 9,97
|
|GEDZA
|25,58
|50.508.603
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|104.439.911
|% 9,97
|
|CASA
|121,50
|1.635.383
|% -9,93
|
|PETUN
|24,16
|67.842.329
|% -9,10
|
|SERVE
|26,02
|951.085
|% -8,77
|
|SELVA
|18,10
|28.945.646
|% -8,03
|
|ETILR
|9,20
|8.327.878
|% -7,07
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|THYAO
|42,38
|3.510.880.969
|% -0,70
|
|TUPRS
|255,20
|1.967.333.124
|% 4,04
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|KOZAL
|186,00
|1.553.872.462
|% 4,67
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|YKBNK
|4,84
|1.217.315.227
|% 0,00
|
|ODAS
|2,52
|501.339.958
|% -5,26
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,69
|492.589.182
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9673
|14,9691
|% 0,16
|
|Euro
|15,7328
|15,7554
|% -0,12
|
|Sterlin
|18,3232
|18,4151
|% -0,32
|
|Frank
|15,0181
|15,1086
|% -0,22
|
|Riyal
|3,9784
|3,9983
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|-10,33
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-3,75
|
|Cumhuriyet
|6.112
|6.204
|20,00
|
|Tam
|6.081
|6.235
|58,35
|
|Yarım
|2.939
|3.016
|28,23
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|14,11
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,26
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|-0,05
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,35
|