KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
18.05.2022 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031036
BIST
18:052.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.417
En Düşük
2.380
18:0515,8581
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0440
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,9379
En Düşük
15,7603
18:0516,7090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0482
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
18:05922,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -5,87
|Açılış
|: 922,53
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
931,20
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|19,91
|218.019.119
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|46.284.831
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.649.088
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|26.157.136
|% 9,96
|
|ULUSE
|174,60
|33.427.415
|% 9,95
|
|GZNMI
|32,80
|4.419.997
|% -9,99
|
|UZERB
|39,06
|960.890
|% -9,96
|
|UFUK
|40,48
|2.035.860
|% -9,96
|
|ARMDA
|119,50
|1.507.686
|% -7,36
|
|DAGHL
|20,40
|2.804.683
|% -7,27
|
|THYAO
|42,08
|4.050.491.490
|% -1,50
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|SAHOL
|19,42
|1.581.850.841
|% 0,99
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|KRDMD
|14,68
|1.423.352.328
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,63
|899.222.820
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|SKBNK
|1,17
|292.250.855
|% 3,54
|
|AKBNK
|7,85
|1.349.252.190
|% -1,51
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8549
|15,8615
|% -0,26
|
|Euro
|16,7032
|16,7158
|% -0,25
|
|Sterlin
|19,7252
|19,8242
|% -0,45
|
|Frank
|15,8739
|15,9696
|% -0,44
|
|Riyal
|4,2116
|4,2327
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-2,15
|
|Altın Gr.
|922
|922
|-5,97
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,64
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|-0,07
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,98
|