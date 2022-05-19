KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
19.05.2022 20:04
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031342
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,22
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
18:0515,8731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0653
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0450
|
15,9806
En Düşük
15,8143
18:0516,9015
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2143
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8500
|
16,9015
En Düşük
16,6727
18:05938,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 8,50
|Açılış
|: 938,73
|
|Önceki Kapanış
|: 930,23
|
944,54
En Düşük
927,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|53,90
|12.096.033
|% 0,00
|
|ADEL
|24,00
|3.145.941
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|33.947.080
|% 0,00
|
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 0,00
|
|AFYON
|3,56
|15.224.113
|% 0,00
|
|ACSEL
|53,90
|12.096.033
|% 0,00
|
|ADEL
|24,00
|3.145.941
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|33.947.080
|% 0,00
|
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 0,00
|
|AFYON
|3,56
|15.224.113
|% 0,00
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8540
|15,8598
|% -0,49
|
|Euro
|16,8029
|16,8917
|% 1,23
|
|Sterlin
|19,7877
|19,8869
|% 0,98
|
|Frank
|16,2866
|16,3847
|% 1,49
|
|Riyal
|4,2185
|4,2397
|% -0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|24,90
|
|Altın Gr.
|940
|940
|9,94
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.349
|20,00
|
|Tam
|6.237
|6.402
|44,26
|
|Yarım
|3.015
|3.097
|21,41
|
|Çeyrek
|1.512
|1.548
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,97
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|0,25
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,83
|