KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
20.05.2022 07:05
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031345
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.412
En Düşük
2.382
18:0515,9638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1219
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0450
|
15,9638
En Düşük
15,8375
18:0516,8911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0549
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8500
|
16,8911
En Düşük
16,7772
18:05943,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,37
|Açılış
|: 943,88
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
944,88
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|53,90
|12.096.033
|% 0,00
|
|ADEL
|24,00
|3.145.941
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|33.947.080
|% 0,00
|
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 0,00
|
|AFYON
|3,56
|15.224.113
|% 0,00
|
|ACSEL
|53,90
|12.096.033
|% 0,00
|
|ADEL
|24,00
|3.145.941
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|33.947.080
|% 0,00
|
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 0,00
|
|AFYON
|3,56
|15.224.113
|% 0,00
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9477
|15,9622
|% 0,76
|
|Euro
|16,8692
|16,8874
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,7854
|19,8846
|% 0,21
|
|Frank
|16,3518
|16,4503
|% 0,60
|
|Riyal
|4,2364
|4,2577
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|0,43
|
|Altın Gr.
|944
|944
|3,57
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.349
|20,00
|
|Tam
|6.237
|6.402
|44,26
|
|Yarım
|3.015
|3.097
|21,41
|
|Çeyrek
|1.512
|1.548
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,92
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,22
|0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,61
|