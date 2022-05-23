KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
23.05.2022 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031625
BIST
18:052.372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.407
En Düşük
2.372
18:0515,9016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0288
|Açılış
|: 15,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8700
|
15,9534
En Düşük
15,8937
18:0516,9056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1045
|Açılış
|: 16,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,9120
En Düşük
16,8034
18:05949,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,06
|Açılış
|: 949,61
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
951,24
En Düşük
943,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|66,00
|17.284.097
|% 10,00
|
|IMASM
|46,90
|20.055.587
|% 9,99
|
|PRKAB
|34,86
|91.325.170
|% 9,97
|
|DAGHL
|23,68
|1.934.818
|% 9,94
|
|NUGYO
|6,20
|119.932.091
|% 9,93
|
|ORCAY
|19,71
|249.071.104
|% -10,00
|
|UFUK
|38,70
|1.204.427
|% -10,00
|
|ULUSE
|176,00
|77.650.811
|% -8,33
|
|SMRTG
|21,22
|161.180.547
|% -8,22
|
|MNDRS
|3,05
|32.691.843
|% -7,58
|
|GARAN
|16,25
|4.002.770.588
|% 3,83
|
|ASELS
|22,78
|3.551.688.376
|% 2,43
|
|THYAO
|42,86
|2.797.038.138
|% 1,08
|
|SISE
|19,42
|1.862.960.415
|% -2,46
|
|AKBNK
|8,04
|1.686.066.106
|% -0,86
|
|YKBNK
|4,33
|1.566.112.231
|% -1,37
|
|EKGYO
|2,63
|681.140.631
|% 0,38
|
|GARAN
|16,25
|4.002.770.588
|% 3,83
|
|AKBNK
|8,04
|1.686.066.106
|% -0,86
|
|SKBNK
|1,20
|238.830.483
|% 2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9156
|15,9172
|% 0,28
|
|Euro
|16,8542
|16,9212
|% 0,71
|
|Sterlin
|19,9342
|20,0342
|% 0,84
|
|Frank
|16,3312
|16,4296
|% 0,69
|
|Riyal
|4,2335
|4,2547
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|8,06
|
|Altın Gr.
|950
|950
|7,46
|
|Cumhuriyet
|6.289
|6.384
|53,00
|
|Tam
|6.256
|6.412
|10,48
|
|Yarım
|3.024
|3.102
|5,07
|
|Çeyrek
|1.517
|1.551
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|0,09
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,70
|