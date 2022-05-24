KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
24.05.2022 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031925
BIST
10:012.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 6,13
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.394
En Düşük
2.387
10:0116,0600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1344
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
16,0600
En Düşük
15,9172
10:0117,2413
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,2053
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,2413
En Düşük
16,8668
10:01954,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,15
|Açılış
|: 954,94
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
955,91
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KGYO
|4,76
|369.785
|% 9,93
|
|ISMEN
|20,50
|470.705
|% 5,82
|
|UFUK
|37,42
|127.041
|% 4,23
|
|ECILC
|9,60
|279.144
|% 3,14
|
|GSDHO
|4,49
|1.530.578
|% 2,98
|
|IMASM
|43,02
|292.536
|% -3,97
|
|MEPET
|4,33
|198.310
|% -3,78
|
|SELVA
|9,86
|138.622
|% -3,33
|
|UZERB
|38,48
|8.042
|% -1,03
|
|MARTI
|1,24
|1.156.906
|% -0,80
|
|AKBNK
|8,16
|1.228.786.566
|% 0,00
|
|AKSEN
|18,15
|172.422.852
|% 0,00
|
|AEFES
|26,80
|77.859.705
|% 0,00
|
|GARAN
|15,17
|58.869.906
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|31.725.619
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,16
|1.228.786.566
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|31.725.619
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,30
|12.305.402
|% 2,36
|
|AKSEN
|18,15
|172.422.852
|% 0,00
|
|AVOD
|1,78
|13.285.041
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0417
|16,0601
|% 0,84
|
|Euro
|17,2105
|17,2391
|% 1,19
|
|Sterlin
|20,1056
|20,2064
|% 0,63
|
|Frank
|16,5360
|16,6356
|% 0,69
|
|Riyal
|4,2608
|4,2822
|% 0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|1,88
|
|Altın Gr.
|955
|955
|6,23
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,85
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|0,05
|
|B. Petrol
|109
|109
|-1,49
|