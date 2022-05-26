KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
26.05.2022 07:06
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032529
BIST
10:022.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 10,11
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.428
En Düşük
2.421
10:0216,4062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0416
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,4688
En Düşük
16,3099
10:0217,5653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0958
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,6123
En Düşük
17,4484
10:02973,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,31
|Açılış
|: 973,46
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
969,93
BIST En Aktif Hisseler10:00
|MPARK
|32,80
|1.474.393
|% 8,54
|
|GWIND
|7,15
|57.491.808
|% 4,08
|
|LINK
|33,18
|132.488
|% 3,72
|
|ECZYT
|44,64
|144.768
|% 3,53
|
|KGYO
|5,40
|427.972
|% 3,25
|
|KRDMD
|14,50
|4.904.118
|% -0,21
|
|VKFYO
|5,69
|14.142.028
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,01
|7.621.703
|% 0,00
|
|ENJSA
|13,92
|57.536.389
|% 0,00
|
|IDEAS
|19,75
|3.726.836
|% 0,00
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% 0,00
|
|SAHOL
|20,12
|1.384.314.039
|% 0,00
|
|EREGL
|32,28
|1.348.520.435
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,52
|1.303.390.334
|% 0,00
|
|HALKB
|5,66
|1.272.834.523
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,52
|1.303.390.334
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,60
|622.000.073
|% 0,00
|
|HALKB
|5,66
|1.272.834.523
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,18
|868.800.588
|% 0,00
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3974
|16,4062
|% 0,25
|
|Euro
|17,5315
|17,5653
|% 0,55
|
|Sterlin
|20,5297
|20,6326
|% 0,07
|
|Frank
|16,9747
|17,0769
|% 0,23
|
|Riyal
|4,3562
|4,3780
|% 0,19
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-5,20
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,85
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|-0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,17
|