KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
27.05.2022 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032835
BIST
11:212.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 15,86
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.454
11:2116,3952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0464
|Açılış
|: 16,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,3983
En Düşük
16,3130
11:2117,6299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0703
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,5279
11:21979,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,25
|Açılış
|: 979,85
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
980,33
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler11:19
|RODRG
|17,60
|3.135.367
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,99
|12.691.065
|% 9,91
|
|LIDFA
|10,00
|3.731.140
|% 9,77
|
|COSMO
|9,85
|22.655
|% 9,44
|
|AKSA
|53,20
|131.628.287
|% 7,65
|
|IHAAS
|23,28
|138.516
|% -9,28
|
|KAPLM
|60,00
|464.100
|% -4,15
|
|AKFGY
|2,94
|85.224.605
|% -3,29
|
|SKBNK
|1,29
|81.567.683
|% -3,01
|
|PENTA
|393,50
|34.585.408
|% -2,84
|
|THYAO
|44,38
|1.191.011.582
|% -0,18
|
|KARSN
|6,53
|863.477.325
|% 2,03
|
|EREGL
|33,58
|781.823.878
|% 3,58
|
|KRDMD
|14,98
|722.629.567
|% 2,25
|
|KOZAL
|193,30
|405.187.466
|% -0,21
|
|KARSN
|6,53
|863.477.325
|% 2,03
|
|DOHOL
|3,83
|308.947.506
|% 1,86
|
|SKBNK
|1,29
|81.567.683
|% -3,01
|
|EKGYO
|2,63
|155.954.235
|% 0,77
|
|HALKB
|5,68
|308.892.619
|% 2,71
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3914
|16,3971
|% 0,30
|
|Euro
|17,5918
|17,6090
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,6294
|20,7328
|% 0,40
|
|Frank
|17,0380
|17,1407
|% 0,36
|
|Riyal
|4,3565
|4,3784
|% 0,28
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|8,25
|
|Altın Gr.
|978
|979
|6,06
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,24
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,12
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,24
|
Seans Raporu
11:19
daha fazla
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11:34METUR
Yüzde 4.85 oranında artışla 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 352 adet işlem
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11:33XU030
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11:33
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11:33XU100
Endeks 2, 468 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 10, 450.00 milyon TL de
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11:33KNFRT
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