KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
06.06.2022 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034751
BIST
18:052.601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.623
En Düşük
2.591
18:0516,5691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1548
|Açılış
|: 16,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5400
|
16,5714
En Düşük
15,9954
18:0517,7953
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1985
|Açılış
|: 17,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7500
|
17,8091
En Düşük
17,3505
18:05987,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 10,41
|Açılış
|: 987,61
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
988,32
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|233,20
|17.484.203
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|86.547.963
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,19
|4.762.120
|% 10,00
|
|YGGYO
|26,68
|9.879.472
|% 9,98
|
|UFUK
|41,26
|808.096
|% 9,97
|
|KRSTL
|6,77
|7.458.292
|% -9,97
|
|PENTA
|464,30
|105.533.573
|% -9,49
|
|PSGYO
|10,60
|345.903.165
|% -9,17
|
|KLSYN
|2,07
|45.204.283
|% -8,00
|
|MEPET
|2,99
|11.999.313
|% -6,56
|
|SASA
|43,90
|4.150.428.492
|% 9,20
|
|THYAO
|47,98
|4.071.062.376
|% -3,27
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|EREGL
|34,52
|1.611.806.361
|% -0,46
|
|KRDMD
|14,98
|1.531.385.953
|% -1,64
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,94
|899.149.984
|% 2,34
|
|TSKB
|2,21
|463.797.700
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,78
|571.518.260
|% -1,07
|
|YKBNK
|4,84
|823.150.527
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5607
|16,5683
|% 0,94
|
|Euro
|17,7708
|17,7960
|% 1,13
|
|Sterlin
|20,6491
|20,7526
|% 1,04
|
|Frank
|17,1520
|17,2553
|% 0,95
|
|Riyal
|4,4023
|4,4244
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|3,77
|
|Altın Gr.
|987
|987
|9,92
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-50,00
|
|Tam
|6.502
|6.666
|-33,57
|
|Yarım
|3.143
|3.225
|-16,24
|
|Çeyrek
|1.576
|1.612
|-8,12
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,26
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,26
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,78
|
Seans Raporu
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