KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
28.06.2022 07:10
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039580
BIST
18:052.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.549
En Düşük
2.483
18:0516,5839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0580
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,6126
En Düşük
16,5102
18:0517,5732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0468
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,5835
En Düşük
17,4694
18:05972,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,36
|Açılış
|: 972,21
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
974,47
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TEZOL
|19,40
|44.381.135
|% 120,00
|
|KRDMB
|10,29
|19.825.227
|% 4,45
|
|KRDMA
|10,29
|55.491.823
|% 4,45
|
|KRDMD
|12,75
|1.065.468.460
|% 3,56
|
|ISKPL
|5,47
|90.176.794
|% 0,87
|
|ACSEL
|50,50
|12.073.207
|% 0,00
|
|ADESE
|0,76
|58.225.718
|% 0,00
|
|AGESA
|22,14
|20.175.111
|% 0,00
|
|AGHOL
|47,76
|114.671.566
|% 0,00
|
|AKSGY
|3,27
|46.039.421
|% 0,00
|
|THYAO
|49,56
|5.177.294.097
|% 0,00
|
|SISE
|21,66
|2.029.313.458
|% 0,00
|
|EREGL
|27,84
|1.838.020.592
|% 0,00
|
|ASELS
|23,86
|1.192.202.323
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,75
|1.065.468.460
|% 3,56
|
|YKBNK
|4,65
|810.042.285
|% 0,00
|
|ODAS
|3,15
|491.971.360
|% 0,00
|
|TSKB
|2,12
|298.370.514
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,58
|316.231.539
|% 0,00
|
|KARSN
|7,50
|887.701.241
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5549
|16,5839
|% 0,35
|
|Euro
|17,5070
|17,5732
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,2434
|20,3449
|% 0,13
|
|Frank
|17,2342
|17,3380
|% 0,10
|
|Riyal
|4,3938
|4,4158
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|4,75
|
|Altın Gr.
|973
|973
|3,84
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
|
|Tam
|6.460
|6.605
|13,00
|
|Yarım
|3.172
|3.231
|7,00
|
|Çeyrek
|1.589
|1.615
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,29
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 15 kaybederek (% -0.40 ) 2, 269
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHAAS, MAKIM, SELVA, GENTS, BERA, SANEL, KRGYO, RYSAS
-
17:59
KFEIN, CRDFA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DOAS, SNKRN, GLDTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58GSDHO
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 298, 295 adet işlem