KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
30.06.2022 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040196
BIST
17:592.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.494
En Düşük
2.402
17:5916,6701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0319
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7695
En Düşük
16,5731
17:5917,4895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1018
|Açılış
|: 17,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,4895
En Düşük
17,3266
17:59972,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,96
|Açılış
|: 972,04
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ORCAY
|18,35
|114.399.779
|% 9,95
|
|COSMO
|11,54
|1.063.045
|% 9,90
|
|RTALB
|6,79
|74.731.359
|% 9,89
|
|TURSG
|5,35
|477.643.532
|% 9,86
|
|ULUSE
|222,70
|24.518.741
|% 9,43
|
|LIDFA
|12,60
|77.381.235
|% -10,00
|
|BASCM
|3,78
|786.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|443.066.211
|% -9,99
|
|RODRG
|20,08
|9.137.840
|% -9,96
|
|YEOTK
|58,45
|87.030.549
|% -9,94
|
|THYAO
|46,18
|5.042.324.240
|% -3,87
|
|SISE
|20,68
|1.941.516.508
|% -3,45
|
|EREGL
|26,54
|1.633.279.930
|% -3,70
|
|ASELS
|22,68
|1.409.849.753
|% -2,24
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|EKGYO
|2,53
|585.829.802
|% -3,44
|
|YKBNK
|4,29
|919.476.940
|% -4,03
|
|ODAS
|2,90
|608.444.116
|% -4,92
|
|TSKB
|2,02
|352.494.645
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6666
|16,6683
|% 0,18
|
|Euro
|17,3802
|17,4940
|% 0,61
|
|Sterlin
|20,1307
|20,2316
|% 0,07
|
|Frank
|17,3774
|17,4821
|% 0,10
|
|Riyal
|4,4232
|4,4454
|% 0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-1,13
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.467
|6.635
|-6,00
|
|Yarım
|3.165
|3.244
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.586
|1.622
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,71
|20,74
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,11
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,03
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59EGEEN
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 2, 303.70 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 616 adet işlem
-
17:57YUNSA
Yüzde -8.47 oranında düşüşle 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 940 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 16 kaybederek (% -3.11 ) 2, 623
-
17:56XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 29, 640.00 milyon TL de
-
17:54SEKUR
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 557 adet işlem