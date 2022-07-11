KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
11.07.2022 18:31
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044931
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,3592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0846
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3934
En Düşük
17,2331
12:3517,5147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0844
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6312
En Düşük
17,4620
12:35968,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,93
|Açılış
|: 969,09
|
|Önceki Kapanış
|: 967,98
|
974,09
En Düşük
964,67
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ACSEL
|45,18
|4.563.522
|% 0,00
|
|ADEL
|23,88
|1.660.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,73
|12.191.425
|% 0,00
|
|AEFES
|30,60
|81.597.608
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,28
|29.275.406
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,18
|4.563.522
|% 0,00
|
|ADEL
|23,88
|1.660.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,73
|12.191.425
|% 0,00
|
|AEFES
|30,60
|81.597.608
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,28
|29.275.406
|% 0,00
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,00
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 0,00
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 0,00
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 0,00
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 0,00
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3569
|17,3592
|% 0,49
|
|Euro
|17,4867
|17,5147
|% -0,48
|
|Sterlin
|20,5914
|20,6947
|% -0,65
|
|Frank
|17,6434
|17,7497
|% 0,16
|
|Riyal
|4,6106
|4,6338
|% 0,49
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-6,71
|
|Altın Gr.
|970
|970
|1,88
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.607
|14,00
|
|Tam
|6.508
|6.646
|60,00
|
|Yarım
|3.185
|3.251
|31,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.622
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,21
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,53
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
17:54
IHAAS, IZFAS, BALAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:39
IHAAS, CANTE, BALAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:39
EKIZ, ISGYO, RUBNS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:24
IHAAS, ARMDA, KGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:24
IZINV, ISKUR, EKIZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında