KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
12.07.2022 18:53
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044934
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,3091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0418
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,4066
En Düşük
17,2391
12:3517,4368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0119
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,5082
En Düşük
17,3129
12:35960,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -7,37
|Açılış
|: 960,52
|
|Önceki Kapanış
|: 967,89
|
972,83
En Düşük
958,16
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ACSEL
|45,18
|4.563.522
|% 0,00
|
|ADEL
|23,88
|1.660.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,73
|12.191.425
|% 0,00
|
|AEFES
|30,60
|81.597.608
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,28
|29.275.406
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,18
|4.563.522
|% 0,00
|
|ADEL
|23,88
|1.660.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,73
|12.191.425
|% 0,00
|
|AEFES
|30,60
|81.597.608
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,28
|29.275.406
|% 0,00
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,00
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 0,00
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 0,00
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 0,00
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 0,00
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3020
|17,3089
|% -0,24
|
|Euro
|17,4044
|17,4311
|% -0,10
|
|Sterlin
|20,5359
|20,6389
|% -0,22
|
|Frank
|17,5586
|17,6644
|% -0,14
|
|Riyal
|4,5962
|4,6193
|% -0,30
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-7,13
|
|Altın Gr.
|960
|960
|-7,77
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.607
|14,00
|
|Tam
|6.442
|6.594
|-43,00
|
|Yarım
|3.153
|3.225
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.579
|1.609
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,01
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,58
|-0,11
|
|B. Petrol
|100
|100
|-7,11
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
17:55
FONET, IHAAS, DERIM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:55
RUBNS, ISKUR, ISGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:40
BALAT, KLRHO, INTEM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:40
IZINV, EKIZ, RUBNS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:25
DERIM, KRONT, KLRHO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında