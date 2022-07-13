KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
13.07.2022 07:08
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044936
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -25,94
|Açılış
|: 2.435
|
|Önceki Kapanış
|: 2.434
|
2.441
En Düşük
2.388
18:0517,4517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1375
|Açılış
|: 17,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3650
|
17,4606
En Düşük
17,2317
18:0517,6533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2646
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6400
|
17,6836
En Düşük
17,3268
18:05978,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 18,44
|Açılış
|: 978,17
|
|Önceki Kapanış
|: 959,72
|
978,68
En Düşük
955,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|83,05
|96.535.563
|% 10,00
|
|KONYA
|1.177,20
|42.005.181
|% 10,00
|
|YEOTK
|72,60
|102.127.900
|% 10,00
|
|SMRTG
|31,78
|386.785.394
|% 9,97
|
|RTALB
|7,83
|99.777.338
|% 9,97
|
|SILVR
|24,48
|4.275.775
|% -10,00
|
|GZNMI
|47,66
|47.444.466
|% -9,99
|
|RUBNS
|13,13
|249.789.566
|% -9,64
|
|GLYHO
|3,33
|266.464.630
|% -9,51
|
|LIDFA
|9,90
|30.843.364
|% -9,09
|
|THYAO
|49,20
|3.557.148.656
|% -0,69
|
|SISE
|20,82
|1.255.283.466
|% -3,25
|
|EREGL
|25,98
|924.520.745
|% -2,04
|
|TUPRS
|233,20
|781.632.617
|% -4,07
|
|ODAS
|3,05
|687.046.853
|% 6,27
|
|ODAS
|3,05
|687.046.853
|% 6,27
|
|EKGYO
|2,81
|553.957.650
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,18
|669.360.271
|% -1,88
|
|ISCTR
|4,42
|364.409.817
|% -1,56
|
|GLYHO
|3,33
|266.464.630
|% -9,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4411
|17,4517
|% 0,79
|
|Euro
|17,6243
|17,6533
|% 1,52
|
|Sterlin
|20,7943
|20,8986
|% 1,46
|
|Frank
|17,7884
|17,8955
|% 1,40
|
|Riyal
|4,6340
|4,6572
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|16,53
|
|Altın Gr.
|977
|977
|16,98
|
|Cumhuriyet
|6.568
|6.667
|60,00
|
|Tam
|6.620
|6.755
|156,00
|
|Yarım
|3.226
|3.288
|60,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.646
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,84
|0,30
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,87
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DAGHL
Yüzde -6.57 oranında düşüşle 25.04 lira fiyatla işlem gören hissede 622, 343 adet işlem
-
17:58IZFAS
Yüzde -8.12 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 701, 069 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 5 kaybederek (% -2.02 ) 2, 107
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FENER, SMRTG, ESCOM, KLRHO, ERBOS, YBTAS, ORGE, YEOTK, KONYA
-
17:56
KRSTL, ASUZU, MEGAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında