KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
15.07.2022 18:32
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045641
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,4191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0099
|Açılış
|: 17,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6450
|
17,5562
En Düşük
17,3697
18:0517,5990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1225
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5800
|
17,6070
En Düşük
17,4475
18:05955,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,19
|Açılış
|: 955,67
|
|Önceki Kapanış
|: 958,86
|
965,64
En Düşük
950,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,19
|34.582.222
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,19
|34.582.222
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3714
|17,4191
|% -0,06
|
|Euro
|17,5290
|17,5990
|% 0,70
|
|Sterlin
|20,5932
|20,6965
|% 0,16
|
|Frank
|17,7234
|17,8301
|% 0,38
|
|Riyal
|4,6198
|4,6429
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-4,93
|
|Altın Gr.
|954
|954
|-4,55
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-4,00
|
|Tam
|6.515
|6.645
|-59,00
|
|Yarım
|3.174
|3.239
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.619
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,67
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,43
|0,09
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,86
|