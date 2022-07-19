KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
19.07.2022 07:13
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046125
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.451
En Düşük
2.402
18:0517,4709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0385
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,4867
En Düşük
17,4264
18:0517,7490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0350
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,7490
En Düşük
17,6727
18:05958,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,02
|Açılış
|: 958,53
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
960,99
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|9,24
|160.969.996
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,18
|74.526.632
|% 9,98
|
|ECILC
|13,79
|295.311.014
|% 9,97
|
|ASUZU
|194,10
|419.541.374
|% 9,97
|
|UFUK
|77,20
|3.331.517
|% 9,97
|
|GESAN
|47,20
|309.058.390
|% -8,26
|
|DOBUR
|42,80
|9.319.322
|% -8,15
|
|SILVR
|20,44
|74.246.906
|% -7,26
|
|SMRTG
|29,44
|174.577.655
|% -6,54
|
|FENER
|51,70
|289.919.707
|% -5,31
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 4,26
|
|EREGL
|27,32
|1.659.059.130
|% 5,24
|
|SISE
|20,66
|1.600.911.210
|% 1,57
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 7,06
|
|SASA
|41,10
|1.067.763.244
|% 3,63
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,97
|691.889.979
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,39
|761.924.803
|% 5,02
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 4,26
|
|AKBNK
|8,27
|717.557.349
|% 4,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4365
|17,4709
|% 0,22
|
|Euro
|17,7004
|17,7490
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,7807
|20,8849
|% -0,13
|
|Frank
|17,7877
|17,8949
|% -0,03
|
|Riyal
|4,6354
|4,6586
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|0,01
|
|Altın Gr.
|960
|960
|0,34
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.500
|6.625
|1,00
|
|Yarım
|3.158
|3.234
|1,00
|
|Çeyrek
|1.584
|1.616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,72
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,50
|-0,00
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 97 artarak (% 2.96 ) 2, 153
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, RTALB, KLRHO, MAKIM, GLRYH
-
17:59
BIZIM, ECILC, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BJKAS, FRIGO, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 168 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 75 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem