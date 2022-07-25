KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
25.07.2022 07:06
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047485
BIST
10:242.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,35
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.536
En Düşük
2.521
10:2417,8174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0902
|Açılış
|: 17,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8400
|
17,8174
En Düşük
17,7389
10:2418,1753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0521
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,2152
En Düşük
18,0846
10:24989,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,31
|Açılış
|: 989,30
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
989,42
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler10:24
|MMCAS
|3,14
|170.424
|% 9,79
|
|KLRHO
|17,53
|24.930.362
|% 7,68
|
|ANGEN
|34,12
|40.458.199
|% 7,43
|
|TMSN
|36,84
|58.624.137
|% 6,17
|
|TLMAN
|31,88
|10.199.427
|% 5,49
|
|ALMAD
|2,61
|1.264.644
|% -10,00
|
|SERVE
|29,24
|386.290
|% -9,98
|
|UFUK
|82,35
|1.025.009
|% -7,52
|
|EUREN
|26,74
|1.004.059
|% -4,50
|
|KAPLM
|52,20
|2.253.748
|% -4,04
|
|THYAO
|49,98
|534.236.593
|% -0,14
|
|SISE
|21,04
|196.398.768
|% 0,48
|
|ODAS
|3,76
|184.361.267
|% 3,58
|
|EREGL
|28,40
|129.675.522
|% 0,92
|
|EKGYO
|3,16
|119.450.854
|% 0,00
|
|ODAS
|3,76
|184.361.267
|% 3,58
|
|SKBNK
|1,42
|61.600.485
|% 4,41
|
|TSKB
|2,40
|97.665.532
|% 2,56
|
|EKGYO
|3,16
|119.450.854
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,73
|77.846.223
|% 1,28
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8017
|17,8174
|% 0,51
|
|Euro
|18,1605
|18,1753
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,2584
|21,3651
|% 0,17
|
|Frank
|18,3791
|18,4898
|% 0,09
|
|Riyal
|4,7262
|4,7499
|% 0,47
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|0,06
|
|Altın Gr.
|988
|988
|3,39
|
|Cumhuriyet
|6.615
|6.715
|-24,00
|
|Tam
|6.639
|6.721
|-41,00
|
|Yarım
|3.235
|3.289
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.644
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,07
|
|B. Petrol
|97,44
|97,44
|-0,94
|