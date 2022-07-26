KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
26.07.2022 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047652
BIST
18:052.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
0
En Düşük
0
18:0517,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0866
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8593
En Düşük
17,7680
18:0518,2751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0739
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2872
En Düşük
18,1811
18:05990,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,05
|Açılış
|: 990,11
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
991,35
En Düşük
981,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TCELL
|17,78
|384.504.991
|% 3,32
|
|MNDRS
|4,15
|80.301.132
|% 1,47
|
|ESEN
|33,80
|28.817.812
|% 0,84
|
|SUWEN
|19,85
|14.245.723
|% 0,76
|
|NUGYO
|4,65
|54.641.684
|% 0,65
|
|ORGE
|9,17
|16.368.324
|% -0,43
|
|PENGD
|5,83
|69.892.889
|% -0,34
|
|MRSHL
|200,30
|2.441.594
|% 0,00
|
|LUKSK
|62,05
|3.205.117
|% 0,00
|
|MAALT
|225,80
|6.648.436
|% 0,00
|
|THYAO
|49,54
|4.025.025.781
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.808.227.540
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,95
|1.039.468.113
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,49
|310.823.522
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 0,00
|
|ODAS
|3,79
|680.415.470
|% 0,00
|
|TSKB
|2,43
|380.306.284
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8521
|17,8587
|% 0,49
|
|Euro
|18,2609
|18,2751
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,4337
|21,5412
|% 0,36
|
|Frank
|18,4163
|18,5272
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7362
|4,7600
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|5,14
|
|Altın Gr.
|991
|991
|7,88
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.672
|6.741
|25,00
|
|Yarım
|3.251
|3.296
|13,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.647
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,58
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,12
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,96
|