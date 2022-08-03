KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
03.08.2022 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051352
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.639
18:0517,9536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0082
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9655
En Düşük
17,9198
18:0518,2832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0338
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,3032
En Düşük
18,2181
18:051.020,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,76
|Açılış
|: 1.020,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|79,70
|157.377.968
|% 300,00
|
|HEDEF
|7,90
|12.585.338
|% 25,00
|
|HDFGS
|2,19
|25.078.642
|% 14,03
|
|TBORG
|25,28
|2.856.666
|% 10,88
|
|TCELL
|17,03
|400.300.790
|% 0,00
|
|ACSEL
|51,50
|33.567.195
|% 0,00
|
|ADEL
|26,58
|5.891.254
|% 0,00
|
|ADESE
|0,86
|101.609.893
|% 0,00
|
|AEFES
|36,54
|155.312.924
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,54
|137.954.132
|% 0,00
|
|THYAO
|52,35
|7.187.000.087
|% 0,00
|
|SASA
|48,26
|3.024.540.958
|% 0,00
|
|SISE
|22,86
|2.575.179.470
|% 0,00
|
|TOASO
|78,85
|1.545.226.244
|% 0,00
|
|EREGL
|27,70
|1.477.612.122
|% 0,00
|
|TSKB
|2,61
|932.347.419
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,08
|1.022.101.026
|% 0,00
|
|ODAS
|4,00
|1.253.769.385
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|1.273.239.201
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,67
|335.348.210
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9454
|17,9536
|% 0,05
|
|Euro
|18,2670
|18,2832
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,7910
|21,9003
|% 0,20
|
|Frank
|18,6885
|18,8011
|% 0,15
|
|Riyal
|4,7623
|4,7861
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|7,61
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|5,03
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.806
|6.882
|26,00
|
|Yarım
|3.316
|3.364
|12,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.682
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,96
|19,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,02
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLKIM
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 325 adet işlem
-
17:58PARSN
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 363, 522 adet işlem
-
17:57BAGFS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 17.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 180, 364 adet işlem
-
17:56KATMR
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 342, 653 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, EKGYO, PETKM