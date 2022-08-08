KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
08.08.2022 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052761
BIST
18:052.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
0
En Düşük
0
18:0517,9664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0542
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0050
|
17,9902
En Düşük
17,8708
18:0518,2958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0545
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2963
En Düşük
18,1988
18:051.025,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,20
|Açılış
|: 1.025,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.025,89
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|51,50
|57.100.948
|% 0,00
|
|ADEL
|28,84
|20.706.286
|% 0,00
|
|AGYO
|4,99
|29.097.093
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,37
|2.586.788.111
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,89
|312.860.604
|% 0,00
|
|ACSEL
|51,50
|57.100.948
|% 0,00
|
|ADEL
|28,84
|20.706.286
|% 0,00
|
|AGYO
|4,99
|29.097.093
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,37
|2.586.788.111
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,89
|312.860.604
|% 0,00
|
|THYAO
|58,20
|5.625.282.811
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,37
|2.586.788.111
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 0,00
|
|SISE
|23,40
|1.923.430.276
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 0,00
|
|TSKB
|3,18
|1.819.371.268
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 0,00
|
|ODAS
|4,01
|1.594.482.017
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,21
|654.574.679
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9602
|17,9667
|% 0,30
|
|Euro
|18,2762
|18,2904
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,6145
|21,7229
|% 0,27
|
|Frank
|18,6106
|18,7227
|% 0,34
|
|Riyal
|4,7657
|4,7896
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-0,87
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|1,88
|
|Cumhuriyet
|6.846
|6.950
|-3,00
|
|Tam
|6.873
|6.933
|-57,00
|
|Yarım
|3.349
|3.390
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.694
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,97
|20,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,07
|
|B. Petrol
|95,69
|95,69
|0,77
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:04XU100
Endeks 2, 750 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 49, 711.00 milyon TL de
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17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, GUBRF
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, EKGYO, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438