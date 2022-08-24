KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
24.08.2022 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057900
BIST
10:103.140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 18,68
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.144
En Düşük
3.128
10:1018,1321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0225
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1359
En Düşük
18,0790
10:1018,0608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0069
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0802
En Düşük
18,0124
10:101.018,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,12
|Açılış
|: 1.017,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.018,93
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler10:10
|HKTM
|17,71
|1.483.443
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|6.116.137
|% 9,99
|
|UZERB
|42,98
|526.908
|% 9,92
|
|FLAP
|7,31
|27.535.102
|% 7,18
|
|BEYAZ
|14,35
|14.561.760
|% 6,93
|
|ULUSE
|134,60
|2.397.849
|% -5,21
|
|CMENT
|57,45
|70.146
|% -4,25
|
|KGYO
|16,76
|3.708.419
|% -3,57
|
|ULUFA
|3,29
|15.922.934
|% -3,24
|
|KAPLM
|65,00
|1.665.017
|% -2,62
|
|THYAO
|68,95
|865.336.318
|% 1,70
|
|YKBNK
|6,33
|586.169.188
|% 0,80
|
|AKBNK
|11,60
|559.545.818
|% 1,05
|
|GARAN
|23,82
|386.609.589
|% 3,21
|
|ISCTR
|8,52
|377.279.456
|% 3,90
|
|YKBNK
|6,33
|586.169.188
|% 0,80
|
|EKGYO
|4,01
|250.368.289
|% 1,01
|
|ALBRK
|2,43
|143.464.267
|% 6,11
|
|AKBNK
|11,60
|559.545.818
|% 1,05
|
|ISCTR
|8,52
|377.279.456
|% 3,90
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1288
|18,1321
|% 0,12
|
|Euro
|18,0551
|18,0608
|% -0,04
|
|Sterlin
|21,3594
|21,4665
|% -0,03
|
|Frank
|18,7042
|18,8169
|% -0,02
|
|Riyal
|4,8108
|4,8349
|% 0,05
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-2,17
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|0,07
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.839
|6.909
|-7,00
|
|Yarım
|3.333
|3.378
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.688
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,08
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|-0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,09
|
Seans Raporu
10:10
daha fazla
-
10:25ALBRK
Yüzde 6.11 oranında artışla 2.43 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 755, 089 adet işlem
-
10:24OBASE
Yüzde 4.61 oranında artışla 16.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 959, 044 adet işlem
-
10:23BJKAS
Yüzde 4.55 oranında artışla 7.13 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 300, 999 adet işlem
-
10:22DMSAS
Yüzde 6.56 oranında artışla 9.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 288, 036 adet işlem
-
10:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 39 artarak (% 0.39 ) 3, 413