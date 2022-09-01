KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
01.09.2022 07:08
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059196
BIST
18:053.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
0
En Düşük
0
18:0518,2151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0302
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2271
En Düşük
18,1848
18:0518,2820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0149
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,3311
En Düşük
18,2201
18:05998,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,20
|Açılış
|: 998,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
995,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|228,70
|617.497.567
|% 425,45
|
|YYAPI
|1,22
|14.469.398
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,22
|8.601.703
|% 0,00
|
|KLRHO
|22,54
|236.192.248
|% 0,00
|
|OBASE
|15,26
|52.703.612
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,22
|14.469.398
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,22
|8.601.703
|% 0,00
|
|KLRHO
|22,54
|236.192.248
|% 0,00
|
|OBASE
|15,26
|52.703.612
|% 0,00
|
|KLNMA
|17,61
|1.908.241
|% 0,00
|
|THYAO
|73,10
|7.652.755.286
|% 0,00
|
|PETKM
|14,42
|7.179.612.468
|% 0,00
|
|GARAN
|23,00
|4.895.985.465
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,04
|4.361.269.382
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,72
|3.627.063.079
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,01
|2.856.025.164
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,04
|4.361.269.382
|% 0,00
|
|PETKM
|14,42
|7.179.612.468
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,92
|3.291.522.792
|% 0,00
|
|HALKB
|8,62
|3.325.215.502
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1928
|18,2151
|% 0,17
|
|Euro
|18,2554
|18,2820
|% -0,08
|
|Sterlin
|21,0270
|21,1324
|% -0,25
|
|Frank
|18,5637
|18,6755
|% 0,18
|
|Riyal
|4,8257
|4,8499
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-3,93
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.703
|6.763
|-11,00
|
|Yarım
|3.266
|3.306
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.653
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,84
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,44
|-0,10
|
|B. Petrol
|95,09
|95,09
|-0,55
|