KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
09.09.2022 07:13
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061814
BIST
18:053.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.506
En Düşük
3.420
18:0518,2405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0175
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2530
En Düşük
18,2238
18:0518,3973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1679
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4040
En Düşük
18,2247
18:051.009,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,52
|Açılış
|: 1.009,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.009,70
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HKTM
|32,12
|291.635.988
|% 10,00
|
|UNLU
|6,93
|51.057.809
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,51
|2.779.832
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.234.068.749
|% 9,99
|
|YONGA
|26,90
|615.162
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.643.804
|% -10,00
|
|ISKUR
|700.000,00
|1.388.905
|% -8,55
|
|AKSGY
|3,94
|51.463.284
|% -4,60
|
|ATAGY
|5,04
|2.231.939
|% -4,55
|
|DGNMO
|3,38
|38.095.546
|% -4,52
|
|AKBNK
|15,15
|14.641.090.326
|% -3,44
|
|YKBNK
|8,51
|12.203.565.637
|% 8,55
|
|THYAO
|73,00
|9.489.706.054
|% -2,28
|
|GARAN
|23,80
|5.385.153.876
|% -1,24
|
|EKGYO
|4,89
|5.252.315.019
|% 0,20
|
|YKBNK
|8,51
|12.203.565.637
|% 8,55
|
|EKGYO
|4,89
|5.252.315.019
|% 0,20
|
|AKBNK
|15,15
|14.641.090.326
|% -3,44
|
|ISCTR
|11,31
|4.962.010.754
|% 9,91
|
|DOHOL
|5,40
|1.489.311.577
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2318
|18,2390
|% 0,09
|
|Euro
|18,3873
|18,4010
|% 0,94
|
|Sterlin
|21,0706
|21,1762
|% 0,79
|
|Frank
|18,8291
|18,9425
|% 0,63
|
|Riyal
|4,8371
|4,8614
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|12,40
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.010
|7,99
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.803
|6.876
|47,00
|
|Yarım
|3.315
|3.362
|24,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.680
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,85
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,06
|0,19
|
|B. Petrol
|89,52
|89,52
|0,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MTRYO
Yüzde 4.83 oranında artışla 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 168 adet işlem
-
17:58KLKIM
Yüzde 4.33 oranında artışla 31.32 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 221, 324 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 3, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 104, 441.00 milyon TL de
-
17:57ORMA
Yüzde 4.25 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 173 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.93 oranında artışla 119.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 954, 692 adet işlem