KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
14.09.2022 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062943
BIST
18:103.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.715
En Düşük
3.427
18:1018,2587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2690
En Düşük
18,2472
18:1018,2397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0463
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,2662
En Düşük
18,1753
18:10999,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,67
|Açılış
|: 999,73
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.000,82
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler18:10
|NTHOL
|13,53
|166.834.797
|% 10,00
|
|ROYAL
|6,93
|4.253.107
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|3.297.881
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|917.032
|% 9,99
|
|OYYAT
|30,88
|91.424.662
|% 9,97
|
|TCELL
|23,22
|2.222.291.636
|% -10,00
|
|UTPYA
|23,76
|2.188.972
|% -10,00
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|ASUZU
|264,90
|352.138.381
|% -9,99
|
|HALKB
|13,62
|5.654.153.419
|% -9,98
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% -9,96
|
|THYAO
|71,10
|10.688.416.747
|% -5,14
|
|ASELS
|30,00
|8.344.705.835
|% -6,95
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% -9,91
|
|EKGYO
|4,82
|5.850.213.632
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% -9,96
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|KRDMD
|14,45
|6.946.908.618
|% -5,62
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2512
|18,2591
|% 0,05
|
|Euro
|18,2215
|18,2412
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,9831
|21,0884
|% 0,34
|
|Frank
|18,9341
|19,0481
|% 0,19
|
|Riyal
|4,8425
|4,8668
|% 0,03
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|999
|1.000
|0,57
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.747
|6.819
|3,00
|
|Yarım
|3.288
|3.334
|2,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.666
|0,00
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
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17:59YKBNK
Yüzde -8.15 oranında düşüşle 8.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 344, 021, 582 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, EKGYO, TTKOM
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, HALKB, TUPRS
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -142, 47 kaybederek (% -4.36 ) 3, 127
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUFA, OYYAT, PAGYO, RODRG, HKTM, NTHOL, ROYAL, IEYHO, FRIGO, COSMO