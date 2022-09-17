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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.377
Değişim :  0,42% |  14,21
Açılış :  3.350  
Önceki Kapanış :  3.363  
En Yüksek
3.399 En Düşük
3.318
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLBMD 13,09 36.058.397 % 10,00  
CANTE 85,80 292.743.000 % 10,00  
IZFAS 3,63 15.339.470 % 10,00  
ALCAR 377,10 75.385.605 % 9,97  
ALMAD 3,53 23.492.197 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,2517 18,2636 % -0,01  
Euro 18,2579 18,3179 % 0,29  
Sterlin 20,7837 20,8879 % -0,51  
Frank 18,8463 18,9598 % -0,41  
Riyal 4,8436 4,8679 % -0,11  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.675 1.676 10,50  
Altın Gr. 983 983 5,22  
Cumhuriyet 6.634 6.734 -52,00  
Tam 6.661 6.771 59,00  
Yarım 3.246 3.305 24,00  
Çeyrek 1.628 1.652 11,00  
Gümüş.Ons 19,54 19,62 0,40  
Gümüş Gr. 11,49 11,50 0,22  
B. Petrol 91,52 91,52 0,66  
Seans Raporu 18:05
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