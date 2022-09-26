KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
26.09.2022 07:05
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065058
BIST
18:053.282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.330
En Düşük
3.276
18:0518,4559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0419
|Açılış
|: 18,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5700
|
18,4589
En Düşük
18,4086
18:0517,7864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0572
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0750
|
17,9050
En Düşük
17,6343
18:05970,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,87
|Açılış
|: 970,59
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
976,03
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLBMD
|13,53
|17.255.443
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|149.871.752
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|191.616.151
|% 10,00
|
|PCILT
|17,76
|49.998.747
|% 9,97
|
|VESTL
|35,76
|1.218.440.950
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,11
|42.598.920
|% -10,00
|
|OZRDN
|19,35
|30.413.705
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|10.472.319
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|35.751.194
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|68.342.386
|% -9,96
|
|THYAO
|70,85
|4.990.038.638
|% -0,63
|
|SASA
|61,90
|3.285.034.529
|% 6,63
|
|SAHOL
|27,08
|1.909.431.087
|% -0,66
|
|SISE
|27,16
|1.718.194.330
|% -1,31
|
|HEKTS
|50,60
|1.661.998.224
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,97
|1.536.363.683
|% -1,49
|
|ZOREN
|4,47
|1.179.993.871
|% 5,42
|
|VAKBN
|7,55
|1.607.030.083
|% -2,58
|
|DOHOL
|5,29
|956.581.113
|% 0,76
|
|HALKB
|7,53
|1.366.542.103
|% -3,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4286
|18,4559
|% 0,23
|
|Euro
|17,7526
|17,7864
|% -0,32
|
|Sterlin
|19,4139
|19,5113
|% -2,58
|
|Frank
|18,6431
|18,7554
|% -0,18
|
|Riyal
|4,8897
|4,9143
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.637
|-6,95
|
|Altın Gr.
|970
|971
|-2,54
|
|Cumhuriyet
|6.635
|6.735
|14,00
|
|Tam
|6.624
|6.736
|-26,00
|
|Yarım
|3.220
|3.293
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.644
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,56
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|-0,18
|
|B. Petrol
|84,53
|84,53
|-0,50
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59ZRGYO
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 981, 828 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 63 kaybederek (% -0.72 ) 3, 556
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17:58XU100
Endeks 3, 283 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 49, 360.00 milyon TL de
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17:58GRNYO
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 993, 881 adet işlem
-
17:57KLKIM
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 238 adet işlem