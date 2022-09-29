KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
29.09.2022 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065807
BIST
18:053.198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
0
En Düşük
0
18:0518,5421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0240
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5610
En Düşük
18,4992
18:0518,0084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0114
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
18,1093
En Düşük
17,9273
18:05981,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,76
|Açılış
|: 981,77
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OBASE
|15,95
|39.958.053
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,99
|65.948.628
|% 0,00
|
|TIRE
|19,60
|41.711.982
|% 0,00
|
|TRCAS
|13,66
|55.861.758
|% 0,00
|
|ULKER
|21,36
|378.239.208
|% 0,00
|
|OBASE
|15,95
|39.958.053
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,99
|65.948.628
|% 0,00
|
|TIRE
|19,60
|41.711.982
|% 0,00
|
|TRCAS
|13,66
|55.861.758
|% 0,00
|
|ULKER
|21,36
|378.239.208
|% 0,00
|
|THYAO
|68,95
|3.064.928.669
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% 0,00
|
|SASA
|67,60
|2.672.227.963
|% 0,00
|
|GARAN
|19,25
|2.448.431.434
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,42
|2.282.954.558
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,87
|1.670.173.533
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% 0,00
|
|TSKB
|2,34
|754.610.195
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,86
|467.098.516
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,60
|1.717.837.764
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5383
|18,5421
|% 0,13
|
|Euro
|17,9740
|18,0080
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,9773
|20,0775
|% -0,54
|
|Frank
|18,8315
|18,9450
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9073
|4,9319
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-12,85
|
|Altın Gr.
|981
|982
|-6,02
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.640
|6.733
|-48,00
|
|Yarım
|3.231
|3.291
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.646
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|-0,11
|
|B. Petrol
|87,47
|87,47
|-0,58
|