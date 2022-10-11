KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
11.10.2022 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070580
BIST
11:483.583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,70
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.594
En Düşük
3.570
11:4818,5904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0140
|Açılış
|: 18,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
11:4818,0606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0312
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,0876
En Düşük
17,9829
11:48994,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,72
|Açılış
|: 994,97
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
993,21
BIST En Aktif Hisseler11:48
|SEKFK
|10,58
|18.752.036
|% 9,98
|
|ERCB
|46,72
|40.396.802
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|1.476.449
|% 9,98
|
|HUNER
|6,25
|128.191.664
|% 9,84
|
|YAYLA
|4,74
|50.143.790
|% 8,97
|
|MARTI
|4,05
|43.047.817
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|723.622
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|63.480.667
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|30.406.540
|% -9,94
|
|MMCAS
|4,23
|217.046
|% -7,03
|
|THYAO
|85,75
|1.997.933.417
|% -0,46
|
|SASA
|86,00
|1.560.627.811
|% 0,29
|
|ASELS
|32,46
|845.786.579
|% -0,98
|
|EKGYO
|4,34
|817.172.763
|% 0,46
|
|SISE
|29,98
|688.545.911
|% -0,20
|
|EKGYO
|4,34
|817.172.763
|% 0,46
|
|SKBNK
|1,73
|189.366.477
|% 1,17
|
|ODAS
|7,89
|562.501.144
|% 4,78
|
|AKFGY
|4,02
|266.803.981
|% 5,51
|
|YKBNK
|8,10
|486.646.790
|% 0,62
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5843
|18,5904
|% 0,08
|
|Euro
|18,0503
|18,0606
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,4518
|20,5543
|% -0,14
|
|Frank
|18,5106
|18,6221
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9292
|4,9539
|% 0,02
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-1,53
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|6.671
|6.772
|-41,00
|
|Tam
|6.702
|6.757
|-24,00
|
|Yarım
|3.265
|3.303
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.652
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,17
|
|B. Petrol
|94,30
|94,30
|-1,89
|