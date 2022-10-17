KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
17.10.2022 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072408
BIST
18:053.627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.641
En Düşük
3.585
18:0518,5721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
18:0518,1308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0662
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,1437
En Düşük
18,0503
18:05985,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,25
|Açılış
|: 985,22
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
987,47
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.702,80
|151.467.800
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.809.960
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,84
|185.720.942
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.880,70
|285.561.015
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|299.136.286
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,45
|114.465.300
|% -7,06
|
|TKFEN
|31,32
|1.302.224.991
|% -5,61
|
|SILVR
|25,60
|20.785.195
|% -4,41
|
|KZBGY
|17,72
|361.353.510
|% -4,16
|
|COSMO
|66,60
|4.191.302
|% -3,90
|
|THYAO
|90,00
|5.551.598.767
|% 2,27
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|KOZAL
|198,40
|2.675.620.720
|% 3,12
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|EKGYO
|4,22
|1.815.548.926
|% 1,20
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|ODAS
|8,67
|1.270.760.509
|% 6,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5679
|18,5721
|% 0,02
|
|Euro
|18,0778
|18,1308
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,7888
|20,8930
|% 0,45
|
|Frank
|18,4325
|18,5435
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9287
|4,9535
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|7,01
|
|Altın Gr.
|985
|985
|3,25
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-17,00
|
|Tam
|6.656
|6.733
|-57,00
|
|Yarım
|3.243
|3.288
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.646
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,44
|18,47
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|0,08
|
|B. Petrol
|92,38
|92,38
|0,75
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 95 artarak (% 1.47 ) 3, 941
-
17:59XU100
Endeks 3, 618 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 54, 634.00 milyon TL de
-
17:59KONTR
Yüzde 5.75 oranında artışla 91.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 609, 430 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 5.25 oranında artışla 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 048 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.27 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 676, 437 adet işlem